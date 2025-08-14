 |  Giriş 
Hindistan’ın kişi başına çelik tüketimi 100 kg’a yükseldi

Perşembe, 14 Ağustos 2025 10:33:26 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, kişi başına çelik tüketiminin 2017 yılında 60 kg seviyesinden 100 kg’a çıktığını ve bu artışın 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt yerel çelik üretimi hedefini desteklediğini açıkladı. 14 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamada, bu artışın 2017’de açıklanan Ulusal Çelik Politikası (NSP) kapsamında önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Söz konusu politikada 2030 yılı için ham çelik üretim hedefi 300 milyon mt olarak belirlenmişti. Bu da 2024-25 mali yılında kaydedilen 205 milyon mt göz önüne alındığında her yıl yıllık %10 artış hedeflendiğini gösteriyor.

Ayrıca küresel ölçekte üretimde gerileme yaşanırken, Hindistan’ın ham çelik üretiminde pozitif büyüme oranı elde ettiği belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tüketim 

