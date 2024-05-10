Hindistan Çelik Bakanlığı: Ülkenin çelik talebi önümüzdeki yıllarda %10 büyüyecek

Cuma, 10 Mayıs 2024 12:38:58 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı Yetkilisi Nagendra Nath Sinha, 10 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada hükümetin altyapıya verdiği destek sayesinde ülkenin çelik talebinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık %10 büyüme göstereceğini ifade etti.

Sinha, “2023-2024 mali yılında %13-14 büyüme gösteren çelik talebinin önümüzdeki dönem yaklaşık %10 güçlenmesini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hindistan 2023-2024 mali yılında yıllık %127 artışla yaklaşık 145 milyon mt ham çelik üretirken ülkenin çelik tüketimi 2022-2023 mali yılında kaydedilen 120 milyon mt’a kıyasla 136 milyon mt oldu.