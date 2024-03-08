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ICRA: Hindistan’ın çelik tüketimi 2024-2025 mali yılında %7-8’e düşecek

Cuma, 08 Mart 2024 12:00:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, yerel çelik tüketiminin 2024-2025 mali yılında hükümet harcamalarının seçimler sebebiyle azalmasına bağlı olarak %12-13 seviyesindeki tahminlere kıyasla %7-8 seviyesine düşeceğini belirtti.

Girdi maliyetlerindeki artış, ithalat baskısı, yerel çelik fiyatlarının düşmesi, yaklaşan seçimler sebebiyle yerel talebin geçici olarak azalması ve dış piyasalardaki zayıflığın sektör açısından zorlayıcı olacağı ifade edildi.

ICRA, “Çelik tüketimi yapan çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerin kısa vadede ortalamanın altına düşeceği yönündeki beklentilerle birlikte küresel çelik ticareti, Hindistan gibi hızlı büyüyen piyasalara yönlendiriliyor. Hindistan’ın beş yıl üzerine 2023-2024 mali yılında net ithalatçı konumunda yer alması ve ihracatın zayıf seyretmesi bekleniyor. Bundan sonraki süreçte dış piyasalarda toparlanma olmaması halinde Hindistan, bir sonraki mali yılda da net ithalatçı konumunda yer almaya devam edebilir,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte hükümetin 2023 yılının Haziran-Kasım döneminde genel seçimler öncesinde altyapı harcamalarını artırması sonucu yerel çelik talebinin yıllık yaklaşık %16 yükseldiği aktarıldı. Bu sayede sektörün kapasite kullanım oranının 2023-2024 mali yılında son 10 yılın en yüksek seviyesi olan %88’e çıktığı ancak 2023 yılının Aralık ayı ve bu yılın Ocak ayında çelik tüketiminin azalarak %6,5 seviyesine gerilediği vurgulandı.

Öte yandan koklaşabilir taş kömürü fiyatları yükseldi ve maden çıkışı demir cevheri fiyatlarında geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana %25-30’luk artış yaşandı. Bu durumun 2023-2024 mali yılının ikinci yarısında çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkileyerek ilk yarıya kıyasla düşüşe sebep olduğu da dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tüketim 

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