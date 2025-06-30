Hindistan’ın paslanmaz çelik tüketimi 2024-25 mali yılında %8 arttı

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yayımlanan verilere göre yerel paslanmaz çelik tüketimi 2024-25 mali yılında yıllık %8 artışla yaklaşık 4,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Makroekonomik ve siyasi zorluklara rağmen yerel paslanmaz çelik piyasası güçlü seyrini sürdürerek dünyada en hızlı büyüyen piyasalar arasında yer almaya devam etti. Haksız fiyatlardan yapılan ithalattaki artış, yerel üreticileri zorlamaya devam ediyor. ISSDA olarak özellikle Çin ve Vietnam’dan kaynaklı ticaret sapmasının yerel paslanmaz çelik üretimini ve sektördeki istihdamı olumsuz etkileyebileceği konusunda devamlı olarak uyarılarda bulunduk. Hindistan paslanmaz çelik sektörünün çıkarlarını korumak için hem hükümet hem de sektör paydaşlarının temkinli davranması, ithalat trendlerini yakından izlemesi ve gerekli koruma önlemlerini uygulaması gerekiyor. Bu zorlukları ele almak ve Hindistan paslanmaz çelik sektörünün uzun vadede büyümesini sağlamak için hükümet ve sektör paydaşlarıyla iş birliği yapmaya kararlıyız. Aynı zamanda eşit şartlar sağlanması çağrısında bulunurken, politika yapıcıların inovasyonu, küresel rekabet gücünü ve sektörü korumasını istiyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Hindistan’ın paslanmaz çelik kapasitesi 7,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, kapasite kullanım oranının %60 olduğu görülüyor. ISSDA, doğru politikalar uygulandığı ve talepteki ivme sürdürüldüğü takdirde üretimde önemli bir artış potansiyeli olduğunu hatırlatıyor.