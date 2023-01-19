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ICRA: Hindistan otomotiv sektörü 2023-2024 mali yılında tek haneli büyüme gösterecek

Perşembe, 19 Ocak 2023 11:05:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan yerel otomotiv sektörünün 2023-2024 mali yılında tek haneli büyüme göstermesinin beklendiğini söyledi.

ICRA tarafından yayımlanan raporda 2023-2024 mali yılında binek araç talebinin %6-9, ticari araç talebinin %7-10, iki tekerlekli araç talebinin %6-9 ve traktör talebinin %4-6 artmasının beklendiği ifade edildi.

2022-2023 mali yılında binek araç talebinin %21-24, ticari araç talebinin %18-20, iki tekerlekli araç talebinin %9-12 ve traktör talebinin %0-4 artacağı öngörülmüştü.

Mevcut mali yılda yerel otomotiv sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki toparlamanın ve mobilitedeki artışın desteğiyle iyileştiği dile getirildi. Binek araç, ticari araç ve traktör talebine ilişkin beklentilerin olumlu olduğu, bu sayede alımların arttığı ifade edildi.

Ancak iki tekerlekli araç segmentinde satış hacminin pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin altında yer almaya devam ettiği ve tatil dönemi ile evlilik sezonunda yapılan alımlardaki artışın iyimserlik sağlamasına rağmen talepteki toparlanmanın henüz devamlılığa kavuşmadığı aktarıldı.

Ayrıca giriş seviye araç alımlarının da nispeten zayıflamasının piramidin en altındaki tüketicilerin alım gücünün azaldığını gösterdiği belirtildi. Alım gücündeki düşüşte pandemi nedeniyle meydana gelen aksamaları gidermek ve enflasyonla mücadele amacıyla yapılan artışlar sonucunda araç fiyatlarında son birkaç yıldır görülen sert artışların etkili olduğu da dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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