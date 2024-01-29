ICRA: Hindistan otomotiv sektörü 2023-2024 mali yılında %6-9 büyüyecek

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:04:49 (GMT+3) | Kalküta

Hint kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan otomotiv sektörünün 2023-2024 mali yılını %6-9 büyüme oranı ile kapatmasının beklendiğini ancak küresel tedarik zincirindeki aksamalardan ve alıcıların araç masraflarındaki artıştan halen olumsuz etkilendiğini belirtti.

Orijinal ekipman üreticilerinin yüksek kapasiteyle faaliyet göstermesine rağmen yarı iletken çip arzındaki sıkıntıdan olumsuz etkilendiği ve bu durumun kapasite kullanım oranlarına yansıdığı ifade edildi. Yerel binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India’nın devamlı olarak elektronik bileşen arzında sıkıntı yaşadığı ve bu durumun üretimini belirli bir ölçüde sınırlandırdığı öğrenildi.

ICRA, geçtiğimiz yılın Aralık ayında toptan otomobil satışlarının yıllık yaklaşık %4 artışla 290.000 adet seviyesinde yer almasının sektörün gücünü gösterdiğini ancak orijinal ekipman üreticilerinin takvim yılının sonuna doğru üretimlerini azaltması sebebiyle satışların düştüğünü de ekledi.