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Hindistan’da perakende araç satışları Kasım ayında %18 arttı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 11:23:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre tüm kategorilerde perakende araç satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %18 artışla 2,86 milyon adet seviyesinde yer aldı.

FADA, iki tekerlekli, üç tekerlekli ve binek araç satışlarının sırasıyla yıllık %21, yıllık %23 ve yıllık %17 yükseldiğini belirtti.

FADA Başkanı Raj Singhania, “Arz zincirinin toparlanması ve devreye alınan yeni kapasiteler tatil dönemindeki talebi karşılayarak satışlarda zirve bir artış olmasını sağladı. Ancak tatil sonrasında gözle görülür bir yavaşlama meydana geldi ve arz ile talepte halen süren dengesizlik sebebiyle stok eritme faaliyetleri yavaşladı,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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