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Hindistan’da binek araç satışları Aralık ayında farklı seyirler izledi

Perşembe, 04 Ocak 2024 10:07:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışların geçtiğimiz yılın Aralık farklı seyirler izlediği gözlendi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %1 düşerek 137.551 adet oldu.

Tata Motors Limited’in satışları yıllık %9 artışla 43.470 adet seviyesinde yer alırken Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %10 artışla 42.740 adet seviyesine çıktı.

Bununla birlikte Mahindra & Mahindra yıllık %24 artışla 35.174 adet satış yaparken Honda Motors Limited’in satışları yıllık %12 artışla 7.902 adet seviyesinde yer aldı.

Kia Motors’un satışları yıllık %17,44 düşüşle 12.536 adet seviyesine gerilerken Renault India yıllık %67,55 düşüşle 1.988 adet satış gerçekleştirdi.

Ayrıca MG Motors’un satışları yıllık %12,85 artışla 4.400 adet ve Nissan India’nın satışları da yıllık %6,44 artışla 2.150 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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