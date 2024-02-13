Hindistan’da perakende araç satışları Ocak ayında %15 yükseldi

Salı, 13 Şubat 2024 14:54:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Ocak ayında yıllık %15 artışla 2,13 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda tüm kategorilerdeki araç satışlarının artış gösterdiği bildirildi. İki tekerlekli araç satışları yıllık %15, üç tekerlekli araç satışları yıllık %37, binek araç satışları yıllık %13, traktör satışları yıllık %21 ve ticari araç satışları da yıllık %0,1 artış kaydetti.

Aynı ayda perakende binek araç satışları yıllık %13 artışla 393.250 adet seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık seviye olarak kayıtlara geçti.

FADA Başkanı Manish Raj Singhania, “Orijinal ekipman üreticilerinin üretimini gerçek piyasa talebiyle daha uyumlu hale getirmek ve gelecekteki arz fazlasını önlemek için derhal düzenlemesi gerekiyor. Otomotiv gibi dinamik bir sektörde uyum şart. Orijinal ekipman üreticilerinin başarısını sürdürmesi ve piyasada istikrarı sağlaması için inovasyon ile stratejik üretimi dengelemesi lazım,” dedi.