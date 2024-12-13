ICRA: Hindistan çelik sektörünün kapasite kullanımı 2024-25'te %80'in altına düşecek

Hindistan derecelendirme kuruluşu ICRA, 2024-25 mali yılında Hindistan çelik sektörü kapasite kullanım oranının düşük fiyatlardan yapılan çelik ithalatı sebebiyle son dört yıl içinde ilk kez %80'in altına ineceğini belirtti. Kuruluşa göre, yerel çelik üreticilerinin kârlılıkları artmazsa sektöre 45-50 milyar $ yatırımla yılda 90-95 milyon mt yeni kapasite ekleme planı riske girecek.

ICRA raporunda, çelik sektörünün geçen mali yılda tüm zamanların en yükseği olan yıllık 18,2 milyon mt'luk kapasite artışı kaydettiğini ve 15,3 milyon mt kapasitenin daha devreye alınacağını belirterek, “Yerel çelik talebinin 2024-25 dönemindeki %10-11’lik artışı devam ettirmesi beklense de yerel üreticiler pazar paylarını ucuz ithalata kaptırmamak için mücadele ediyor. Bu durum, mevcut mali yılda yerel nihai mamul üretimi için çok daha düşük, %5’lik bir büyüme ön görülmesinden de anlaşılıyor. Rekor genişleme planlarıyla birlikte sektörün kapasite kullanım oranının 2023-24'te %85'ten %78'e ineceği tahmin ediliyor. Bu, son dört yılda gördüğümüz en düşük seviye,” ifadelerine yer verildi.

Covid-19 pandemisinin ardından Hindistan çelik sektörünün kapasite kullanım oranı 2021-22 ve 2023-24 yıllarında ardı ardına üç yıl %80'in üzerinde yer aldı. Ancak ICRA, ucuza yapılan ithalattaki artış yerel üreticilerin pazar payını düşürdüğü, kâr marjları üzerinde baskı yarattığı ve kapasite kullanım oranlarının düşmesine neden olduğu için söz konusu dönemlerdeki başarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Büyük ölçekli Hint çelik üreticileri bir süredir söz konusu problemi gündeme taşıyor. Çin için düşük bir ekonomik büyüme öngörülmesinin ticaret akışını Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlara yönlendireceği ifade ediliyor. Çin, 2024-25 döneminin ilk yedi ayında Hindistan'ın çelik ithalatından %30 ile en yüksek payı alırken, ithalatın %59'unu Hindistan'a vergisi satış yapabilen Japonya, Güney Kore ve Vietnam gibi serbest ticaret anlaşması (FTA) olan ülkelerden gerçekleştirdi.

Hindistan’ın uyguladığı %7,5'lik temel gümrük vergisi haricinde, 2015-2016 yıllarında getirilen antidamping vergisi, koruyucu vergi ve minimum ithalat fiyatı gibi önlemlerinin çoğunun süresi doldu.

ICRA raporunda, mevcut mali yılın büyük bölümünde yerel sıcak rulo sac fiyatlarının ülkeye giriş yapmış ithal mamulün fiyatına göre daha yüksek olduğunu ve bu durumun yerel üreticileri zorladığını vurguladı. Öyle ki Kasım ayının sonuna kadar yerel sıcak rulo sac fiyatları Çin ve Japonya'dan ithal ürünlere kıyasla 12-16$/mt daha yüksek seviyelerde yer aldı. Sonuç olarak küresel çelik fiyatlarında anlamlı bir toparlanma olmadığı sürece ithalat tarafından gelen baskılarının önümüzdeki aylarda hafiflemesi beklenmiyor.

2024-2025 döneminde Hindistan'ın nihai mamul ithalatının yerel pazar payının yaklaşık %7-7,5'ini ele geçirmesi bekleniyor ve bu, son altı yılda kaydedilen en yüksek seviye.