 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da binek araç satışları vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım ayında güçlü bir artış gösterdi

Salı, 02 Aralık 2025 09:39:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hesaplanan binek araç satışları, mal ve hizmet vergisinde yapılan indirimlerin talebi desteklemesi sonucu Kasım ayında güçlü bir artış kaydetti.

Pazar payı açısından ülkenin en büyük binek araç üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited (MSIL), geçen yılın Kasım ayına kıyasla %21 artışla 229.021 adet satış gerçekleştirerek aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Hyundai Motors India Limited’in satışları %9,1 artışla 66.840 adet olurken, Tata Motors India Limited’in satışları %25,6 artışla 59.199 adede yükseldi.

Kia India Limited 25.489 adet satışla %24 büyüme kaydederken, Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları %28 artarak 33.752 adede çıktı.

Renault India ise %30,72 artışla 3.662 adet satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da otomobil satışları 2025 yılı Ekim ayında %41 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında vergi indirimlerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştı

04 Kas | Çelik Haberler

Hyundai India 2030’a kadar yerel ve ihracat pazarlarını güçlendirmek için 5 milyar $ yatırım yapacak

16 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Eylül ayında festival sezonuna rağmen sadece %5,22 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları 2025 yılı Eylül ayında artan talep ve vergi indirimleriyle sertçe yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Ağustos ayında %2,8 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları dolaylı vergi reformlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle 2025’in Ağustos ayında ...

02 Eyl | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan binek otomobil sektöründe 2025-26 mali yılında satışlarda tek haneli artış bekleniyor

01 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın sanayi üretimi Temmuz 2025’te %3,5 artarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

29 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çelik üreticilerine özel emisyon azaltma hedefleri belirleyecek

29 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis