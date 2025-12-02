Hindistan’da binek araç satışları vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım ayında güçlü bir artış gösterdi

Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hesaplanan binek araç satışları, mal ve hizmet vergisinde yapılan indirimlerin talebi desteklemesi sonucu Kasım ayında güçlü bir artış kaydetti.

Pazar payı açısından ülkenin en büyük binek araç üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited (MSIL), geçen yılın Kasım ayına kıyasla %21 artışla 229.021 adet satış gerçekleştirerek aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Hyundai Motors India Limited’in satışları %9,1 artışla 66.840 adet olurken, Tata Motors India Limited’in satışları %25,6 artışla 59.199 adede yükseldi.

Kia India Limited 25.489 adet satışla %24 büyüme kaydederken, Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları %28 artarak 33.752 adede çıktı.

Renault India ise %30,72 artışla 3.662 adet satışı gerçekleştirdi.