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Hyundai Steel’in satış gelirleri artan girdi maliyetlerine rağmen ikinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 10:26:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Hyundai Steel, birinci çeyrekte kaydedilen 488 milyar KRW net kâra ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 353 milyar KRW net kâra kıyasla 567 milyar KRW (431,75 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte, ikinci çeyrekte şirketin satış gelirleri, artan girdi maliyetlerinin satış fiyatlarına yansıtılmasıyla çeyreklik bazda %5,7 ve yıllık bazda %31,3 artışla 7,38 trilyon KRW (5,6 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket birinci çeyrekte kaydedilen 697 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 545 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 822 milyar KRW (625,91 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %4,7 artışla 4,87 milyon mt olurken, çelik satışları kamyon şoförlerinin gerçekleştirdiği grevden dolayı aksayan sevkiyatlar nedeniyle yıllık bazda %3,3 düşüşle 4,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, toparlanma hızının yavaş olması, hammadde maliyetlerinin artması ve durgun ticaret ortamı nedeniyle inşaat talebinin yılın tamamında hafifçe düşmesi bekleniyor. Ayrıca Hyundai Steel otomobil üretimindeki toparlanmanın tedarik aksaklıkları nedeniyle ertelenmesini ve bu yılın ikinci yarısında yarı iletken çip sıkıntısının hafiflemesini bekliyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Hyundai  

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