Hyundai Steel’in net kârı 2023 yılında düştü, talepte toparlanma bekleniyor

Cuma, 02 Şubat 2024 12:11:34 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Hyundai Steel’in net kârı küresel ekonominin zayıflaması sebebiyle 2022 yılında kaydedilen 1,04 trilyon KRW’ye kıyasla 450 milyar KRW (339,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl şirketin satış gelirleri yıllık %5,2 düşüşle 25,92 trilyon KRW (19,57 milyar $) olurken faaliyet kârı da bir önceki yıl kaydedilen 1,62 trilyon KRW seviyesine kıyasla 807 milyar KRW (609,25 milyon $) seviyesine geriledi.

Söz konusu yılda Hyundai’nin uzun mamul üretimi yıllık %4,5 düşüşle 6,35 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %12,7 artışla 11,66 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken toplam satışları bir önceki yıla kıyasla %1,4 artarak 18,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket, uzun mamul satışlarının inşaat sektöründeki cansızlık sebebiyle azaldığını ve yassı mamul satışlarının da şirketteki grev sonrasında oluşan baz etkisi sonucu yükseldiğini ifade etti.

Hyundai, yüksek faiz oranları, jeopolitik sorunlar ve devam eden enflasyonun küresel ekonomik büyümeyi etkilemeye devam edeceğini belirtiyor. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde inşaat ile altyapı sektörlerinden gelen taleple birlikte çelik talebinin toparlanmasını bekliyor.