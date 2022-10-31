Hyundai Steel’in net kârı artan enerji maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

Pazartesi, 31 Ekim 2022 16:15:26 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hyundai Steel, ikinci çeyrekte kaydedilen 567 milyar KRW net kâra ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 567 milyar KRW net kâra kıyasla 276 milyar KRW (193,25 milyar $) net kâr açıkladı. Net kârda kaydedilen düşüş artan enerji maliyetlerinden kaynaklandı.

Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle çeyreklik bazda %7,9 düşüş ve yıllık bazda %17 artışla 6,03 trilyon KRW (4,22 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 803 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 781 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 343 milyar KRW (240,08 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Şirket üçüncü çeyrekte kaydedilen kötü performansın, başlıca ürünlerin fiyatlarındaki düşüş ve maliyet artışlarından kaynaklandığını bildirdi.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi tayfun nedeniyle oluşan hasardan dolayı yıllık bazda %4,5 düşüşle 4,41 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %6,9 düşüşle 4,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, çelik talebinin, ekonomik yavaşlama, para politikalarının sıkılaşması ve inşaat ile gayrimenkul sektörlerindeki düşüş nedeniyle zayıf seyretmesi bekleniyor. Şirket otomobil üretiminin tedarik aksaklıklarının hafiflemesi sayesinde artacağını tahmin ediyor.