Hyundai Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı, talebin güçlü olması bekleniyor

Salı, 27 Temmuz 2021 16:05:34 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Hyundai Steel, birinci çeyrekte kaydedilen 220 milyar KRW net kâra kıyasla 353 milyar KRW (305,91 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte, ikinci çeyrekte şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %13,9 ve yıllık bazda %36,7 artışla 5,62 trilyon KRW (4,87 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket birinci çeyrekte kaydedilen 304 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 14 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 545 milyar KRW (472,33 milyon $) faaliyet kârı kaydetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin net kârı ve satış gelirleri, küresel çelik pazarında görülen toparlanma nedeniyle arttı.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %0,6 düşüşle 4,66 milyon mt olurken, çelik satışları çelik pazarında kaydedilen toparlanma nedeniyle yıllık bazda %7,7 artışla 5,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, son kullanıcı sektörlerin toparlanmasıyla küresel çelik talebinin artması bekleniyor. Şirket, ekonomik büyüme oranının mali destek ve aşı dağıtımındaki artış sayesinde daha yüksek olacağını düşünüyor. Hyundai Steel ayrıca inşaat talebinin güçlü seyretmesini ve otomobil üretiminin çip arzında yaşanan sıkıntısının hafiflemesi sayesinde normal seviyede yer almasını bekliyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri ve kömür fiyatlarının küresel mali politika ve yüksek çelik talebi nedeniyle güçlü olacağını belirtti. Şirket, çelik arzındaki sıkıntının hafiflemesine rağmen, güçlü talep sayesinde yılın ikinci yarısında çelik fiyatlarının sabit kalmasını bekliyor.