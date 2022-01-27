Hyundai Steel’in net kârı 2021’de yükseldi, küresel çelik talebinin artması bekleniyor

Perşembe, 27 Ocak 2022 14:31:06 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Hyundai Steel, 2020 yılında kaydedilen 440 milyar KRW net zarara kıyasla 1,50 trilyon KRW (1,24 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %26,8 artışla 22,85 trilyon KRW (18,97 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket 2020 yılında kaydedilen 73 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 2,44 trilyon KRW (2,03 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.

Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %3,3 düşüşle 18,43 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %2,8 düşüşle 19,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Açıklamaya göre, üretim ve satışlardaki düşüş yeniden yapılanma çalışmaları ve tesis ile istihdamla alakalı sıkıntılardan kaynaklandı.

Şirketin açıklamasına göre, Çin hariç küresel çapta son kullanıcı sektörlerin toparlanmasıyla küresel çelik talebinin artış göstereceği düşünülüyor. Şirket, küresel ekonomik toparlanmanın yeni virüs varyantı, arz kesintileri ve artan enflasyon nedeniyle yavaşlayacağını düşünüyor. Hyundai Steel ayrıca inşaat ve otomobil talebinin hükümetin inşaat projeleri sayesinde artmasını bekliyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri ve kömür fiyatlarının arz kesintileri nedeniyle artacağını belirtti.