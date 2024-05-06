Hyundai Steel’in net kârı birinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 14:20:00 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 198 milyar KRW net zarara ve birinci çeyreğinde kaydedilen 218 milyar KRW net kâra kıyasla 32,2 milyar KRW (23,75 milyon $) net kâr elde ederken satış geliri çeyreklik bazda %2,6 ve yıllık %6,9 düşüşle 5,95 trilyon KRW (4,39 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı çeyrekte Hyundai, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 229 milyar KRW faaliyet zararına ve birinci çeyreğinde kaydedilen 334 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 56 milyar KRW (41,33 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Birinci çeyrekte şirketin toplam çelik satışları, çelik boru üretimine yönelik bağlı kuruluş kurma kararı almasına bağlı olarak çeyreklik bazda %1,5 ve yıllık %7,6 düşerek 4,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Hyundai, Diangjin kompleksinde yer alan kalın levha tesisinin modernizasyon çalışmalarını bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlamayı planladığını bildirdi. Söz konusu çalışmalar kapsamında şirket, kalın levha üretim kapasitesini artıracak ve ithalata olan bağımlılığı azaltacak.