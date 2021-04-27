Hyundai Steel birinci çeyrekte net kâr elde etti, talebin artmasını bekliyor

Salı, 27 Nisan 2021 14:42:34 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde Hyundai Steel, dördüncü çeyrekte kaydedilen 267 milyar KRW net zarara ve 2020’nin birinci çeyreğinde kaydedilen 115 milyar KRW net zarara kıyasla 220 milyar KRW (197,69 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte, birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %2,9 ve yıllık bazda %5,5 artışla 4,92 trilyon KRW (4,42 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket dördüncü çeyrekte kaydedilen 55 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 30 milyar KRW faaliyet zararına kıyasla 304 milyar KRW (273,16 milyon $) faaliyet kârı kaydetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin net kârı AB ve ABD’deki çelik servis merkezlerinde talebin toparlanmasıyla elde edilen kârla artarken, satış gelirleri küresel çelik pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle arttı.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %11,6 düşüşle 4,50 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %2,9 düşüşle 4,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretim ve satışlar ölü sezon olması nedeniyle düştü.

Şirketin açıklamasına göre, dünya çapındaki altyapı yatırımlarıyla küresel çelik talebinin artması bekleniyor. Şirket, ekonomik büyüme oranının mali destek ve aşı dağıtımındaki artışla toparlanacağını düşünüyor. Hyundai Steel ayrıca hükümetin konut projeleri nedeniyle inşaat talebinin güçlü olmasını ve otomobil ihracatının talepte kaydedilen toparlanma sonucu artmasını bekliyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri fiyatlarının güçlü olacağını, kömür fiyatlarının ise durgun seyredeceğini belirtti. Şirket, artan talep ve yüksek hammadde fiyatları nedeniyle çelik fiyatlarının güçlenmesini bekliyor.