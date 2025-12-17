POSCO, Hyundai’nin Louisiana’daki çelik tesisi projesine 582 milyon $ yatırım yapacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunulan bir bildiriye göre Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO, Hyundai Steel’in ABD’nin Louisiana eyaletinde inşa etmeyi planladığı yeni çelik tesisinde %20 pay almak üzere yaklaşık 858,56 milyar KRW (582 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Açıklanan plana göre yatırım, POSCO’nun yeni kurulan bağlı kuruluşu POS-Louisiana üzerinden gerçekleştirilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Hyundai Steel, ABD’de çelik üretimine yönelik iş birliği yapmak üzere POSCO Holdings ile anlaşma imzalamıştı.

Yatırım yapısı ve takvim

Bildiriye göre POSCO’nun söz konusu yatırımı 2027 yılı sonuna kadar tamamlanacak. POS-Louisiana, ABD’deki yatırım için kullanılan araç şirket olarak POSCO’nun bağlı ortaklığı olmaya devam edecek.

Yatırım kararı, POSCO’nun özellikle çevre dostu çelik ürünlerine yönelik olmak üzere Kuzey Amerika çelik pazarındaki uzun vadeli talep trendlerini değerlendirmesini yansıtıyor.

Yeni tesisin kapasitesi

Louisiana projesi, POSCO’nun düşük karbonlu çelik üretim kapasitesini genişletmeye yönelik stratejisiyle uyumlu olarak elektrik ark ocağı bazlı bir çelik tesisi olarak tasarlandı. Yıllık 2,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesis, otomotiv sektörüne yönelik çelik ürünlerinin üretimini destekleyecek. Tesisin 2029 yılında üretime başlaması planlanıyor.

ABD pazarının stratejik önemi

Planlanan yatırım, POSCO’nun ABD’deki endüstriyel varlığını güçlendirirken, başlıca stratejik ortaklarından Hyundai Steel ile iş birliğini de derinleştiriyor. Bu adım, küresel çelik üreticilerinin ticaret riskleri, vergiler ve tedarik zincirindeki aksaklıkları azaltmak amacıyla başlıca nihai pazarlarda üretimi yerelleştirmeye yöneldiği bir dönemde geldi.

POSCO, Louisiana’daki projeye katılımıyla Kuzey Amerika’da istikrarlı bir üretim sağlamayı ve değişen piyasa koşulları ile müşteri gereksinimlerine yanıt vermeyi hedefliyor.