Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %1,6 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında yıllık %1,6 artışla 1,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 915,27 milyon $'a kıyasla 783,37 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 283.678 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 64.220 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %15,6 düşüşle 10,37 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 6,25 milyar $'a kıyasla 5,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.