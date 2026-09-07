 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada'nın...

Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %1,6 arttı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 10:20:54 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında yıllık %1,6 artışla 1,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 915,27 milyon $'a kıyasla 783,37 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 283.678 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 64.220 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %15,6 düşüşle 10,37 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 6,25 milyar $'a kıyasla 5,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Algoma Steel geçici elektrik temin anlaşmaları kapsamında elektrik ark ocağında üretime yeniden başladı

04 Eyl | Çelik Haberler

Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Haziran ayında %3,8 düştü

01 Eyl | Çelik Haberler

Algoma Steel, elektrik santralindeki beklenmedik kesinti nedeniyle elektrik ark ocağında üretimi askıya aldı

18 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'da yerel hurda fiyatları Ağustos ayında düştü

14 Ağu | Hurda ve Hammadde

Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Mayıs ayında %3,5 arttı

12 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında %10 arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Champion Iron kapasite artışının sevkiyatları ertelemesiyle 2027 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar açıkladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Algoma Steel'in net zararı 2026'nın ikinci çeyreğinde daraldı, levha satışları rekor kırdı

04 Ağu | Çelik Haberler

Kanada’da yerel hurda fiyatları Temmuz ayında yatay seyretti

16 Tem | Hurda ve Hammadde

Algoma Steel 2026’nın ikinci çeyreğinde rekor kalın levha satışı gerçekleştirebilir

02 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis