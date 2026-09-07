Usiminas yüksek navlun maliyetleri nedeniyle Brezilya'da demir cevheri üretimini azaltıyor

Brezilyalı çelik üreticisi Usiminas'ın madencilik iştiraki Mineração Usiminas, Orta Doğu'da devam eden savaşın yol açtığı navlun maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Minas Gerais eyaletinin Itatiaiuçu kentinde bulunan Samambaia madenindeki faaliyetlerini süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirket, Samambaia madeninin yıllık dokuz milyon mt üretim kapasitesinin %30'unu oluşturduğunu, Mina Oeste tesisindeki madencilik ve yüzdürme faaliyetlerinin ise devam edeceğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu önlem şirketin başta demir cevheri fiyatlarındaki düşüş ve navlun maliyetlerindeki sert artış olmak üzere olumsuz dış koşullarla mücadele etmek amacıyla aldığı bir dizi tedbirin parçasıdır,” ifadelerine yer verildi.

Şirkete göre Orta Doğu'daki çatışmaların Şubat ayı sonunda başlamasından bu yana Brezilya-Çin rotasındaki navlun fiyatları 22-23$/mt seviyesinden 37-38$/mt seviyesine kadar yükseldi.

Analistler kısa süre önce Brezilya-Çin demir cevheri taşımacılığında referans kabul edilen Tubarão-Qingdao rotasındaki navlun fiyatının Ekim yüklemeli sevkiyatlar için 40$/mt seviyesine ulaştığını bildirdi.

Şirket işten çıkarma yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi vermezken, yalnızca “maliyetleri yeni operasyonel koşullarla uyumlu hale getirmek” amacıyla gerekli önlemleri aldığını belirtti.