Hyundai Steel Hy-Cube adında yeni bir karbonsuz çelik üretim sistemi inşa edecek

Cuma, 27 Mayıs 2022 10:25:50 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Hy-Cube adında, kendi elektrik ark ocağına dayalı bir karbonsuz çelik üretim sistemi inşa edeceğini ve 2030 yılına kadar hidrojen bazlı çelik üretimine geçiş yaparak düşük karbonlu, yüksek kaliteli çelik ürünler üreteceğini açıkladı. Üretilecek çelik otomobillerde kullanılan çelik sacları içeriyor.

Hy-Cube(Hy3, Hyundai Hydrogen Hybrid), şirketin benzersiz hidrojen bazlı füzyon çeliği üretim sistemini ifade ediyor.

Hy-Cube teknolojisi, erimiş demir yapmak üzere hurdayı eriten mevcut elektrikli ark ocağından güç sağlayan yeni konseptli bir elektrikli fırın olan Hy-Arc’a dayanıyor.