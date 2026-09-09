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POSCO Gwangyang'da yeni otomotiv çeliği hattına 359 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 09 Eylül 2026 10:35:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, yüksek kaliteli çelik ürünleri portföyünü güçlendirmek amacıyla Gwangyang entegre çelik tesisinde otomotiv çeliğine yönelik yeni bir sürekli galvanizleme hattı kurmak için 480 milyar KRW (359 milyon $) yatırım yapacak.

Şirket, proje için 8 Eylül tarihinde temel atma töreni düzenlerken, yeni tesisi 2028 yılına kadar tamamlamayı planlıyor. Hat, otomobillerin dış gövde panellerinde kullanılmak üzere yıllık 450.000 mt galvanizli sac üretim kapasitesine sahip olacak.

POSCO'nun galvanizli sac kapasitesi 4,95 milyon mt'a ulaşacak

Yeni tesis, POSCO'nun Gwangyang çelik tesisindeki sekizinci sürekli galvanizleme hattı olacak. Mevcut yedi hattın toplam yıllık üretim kapasitesi 4,5 milyon mt seviyesinde bulunurken, son yatırımla POSCO'nun toplam galvanizli sac üretim kapasitesi yıllık 4,95 milyon mt'a yükselecek.

Galvanizli sac, çinko kaplama sayesinde daha yüksek korozyon direnci ve yüzey kalitesi sunarken, ağırlıklı olarak otomotiv gövde panelleri ve beyaz eşyalarda kullanılıyor. Yeni hat özellikle otomobillerin dış gövde panellerinde kullanılan çelik üretimine odaklanacak.

POSCO Başkanı Lee Hee-geun, projeyi küresel çelik sektöründeki değişimler karşısında şirketin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejik bir yatırım olarak nitelendirirken, yeni otomotiv çeliği tesisinin POSCO'nun hem üretim maliyetleri hem de teknoloji açısından rekabet gücünü artırmasının beklendiğini belirtti.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Galvanizli Levha Sac

Kalınlık 0,4 - 3 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 100 - 6.000 mm
  DX51-D DX54-D
Tedarikçi AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha

Kalınlık 0,4 - 1,25 mm
Genişlik 250 - 15.000 mm
  DX51
Tedarikçi ANK METAL
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