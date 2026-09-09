POSCO Gwangyang'da yeni otomotiv çeliği hattına 359 milyon $ yatırım yapacak

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, yüksek kaliteli çelik ürünleri portföyünü güçlendirmek amacıyla Gwangyang entegre çelik tesisinde otomotiv çeliğine yönelik yeni bir sürekli galvanizleme hattı kurmak için 480 milyar KRW (359 milyon $) yatırım yapacak.

Şirket, proje için 8 Eylül tarihinde temel atma töreni düzenlerken, yeni tesisi 2028 yılına kadar tamamlamayı planlıyor. Hat, otomobillerin dış gövde panellerinde kullanılmak üzere yıllık 450.000 mt galvanizli sac üretim kapasitesine sahip olacak.

POSCO'nun galvanizli sac kapasitesi 4,95 milyon mt'a ulaşacak

Yeni tesis, POSCO'nun Gwangyang çelik tesisindeki sekizinci sürekli galvanizleme hattı olacak. Mevcut yedi hattın toplam yıllık üretim kapasitesi 4,5 milyon mt seviyesinde bulunurken, son yatırımla POSCO'nun toplam galvanizli sac üretim kapasitesi yıllık 4,95 milyon mt'a yükselecek.

Galvanizli sac, çinko kaplama sayesinde daha yüksek korozyon direnci ve yüzey kalitesi sunarken, ağırlıklı olarak otomotiv gövde panelleri ve beyaz eşyalarda kullanılıyor. Yeni hat özellikle otomobillerin dış gövde panellerinde kullanılan çelik üretimine odaklanacak.

POSCO Başkanı Lee Hee-geun, projeyi küresel çelik sektöründeki değişimler karşısında şirketin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejik bir yatırım olarak nitelendirirken, yeni otomotiv çeliği tesisinin POSCO'nun hem üretim maliyetleri hem de teknoloji açısından rekabet gücünü artırmasının beklendiğini belirtti.