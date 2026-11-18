Güney Koreli çelik üreticisi Daehan Steel, inşaat sektöründe devam eden zayıf talep, düşen kapasite kullanım oranları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Busan'daki Sinpyeong tesisinde bulunan inşaat demiri haddeleme hattının faaliyetlerini 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren durduracağını açıkladı.

Şirketin 17 Kasım tarihinde yaptığı resmi bildirime göre söz konusu karar, üretim tesislerinin birleştirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve maliyet rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefleyen daha kapsamlı bir yeniden yapılandırma stratejisinin parçası olarak alındı. Faaliyetlerin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sinpyeong tesisinin yıllık 600.000 mt'luk haddeleme kapasitesi devre dışı kalacak

1980'in Ocak ayında faaliyete geçen Sinpyeong tesisi yıllık 600.000 mt inşaat demiri haddeleme kapasitesine sahip. Güney Kore'de inşaat sektöründe uzun süredir devam eden durgunluğun yerel inşaat demiri tüketimini olumsuz etkilemesi, tesis üzerindeki operasyonel baskıyı artırdı.

2026 yılının ilk dokuz ayında tesisin kapasite kullanım oranı yaklaşık %45 seviyesinde kalırken, Daehan Steel'in Noksan tesisinde bu oran %80, Pyeongtaek tesisinde ise %67 olarak kaydedildi.

Sinpyeong tesisi 2025 yılında 163,24 milyar KRW (122,43 milyon $) gelir elde ederek şirketin yaklaşık 1,25 trilyon KRW (937,51 milyon $) seviyesindeki konsolide yıllık gelirinin %13,1'ini oluşturdu.

Üretim Noksan ve Pyeongtaek tesislerine aktarılacak

Daehan Steel müşterilere yönelik tedarikin kesintisiz sürdürülmesi ve aksaklıkların en aza indirilmesi amacıyla Sinpyeong tesisindeki üretim tonajını başta Noksan ve Pyeongtaek olmak üzere diğer üretim tesislerine aktarmayı planlıyor.

Şirket üretimin mevcut tesisleri arasında yeniden dağıtılması sayesinde faaliyetlerin durdurulmasının satışlar ve ürün tedariki üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyor. Daehan Steel üretimi kapasite kullanım oranları daha yüksek olan tesislerde yoğunlaştırarak sabit maliyetleri azaltmayı, kaynak kullanımını optimize etmeyi ve orta ve uzun vadede kârlılığını artırmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket Sinpyeong tesisindeki ekipmanların ve arazinin gelecekte nasıl değerlendirileceğine ilişkin henüz nihai bir karar almadığını ve konuyla ilgili gelişmelerin daha sonra açıklanacağını belirtti.