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Hyundai Steel grev nedeniyle Dangjin'deki soğuk haddehanelerini geçici olarak askıya aldı

Salı, 18 Ekim 2022 16:23:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, işçi sendikasının grevi nedeniyle Dangjin çelik tesisinde bulunan iki soğuk haddehanesini 12 Ekim’den 26 Ekim tarihine kadar askıya aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre şirketin Kore Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı dört işçi sendikası 2022 yılı maaşlarına yönelik pazarlık yapmak için Eylül ayının sonunda grev başlattı. Ekim ayının başında işçiler levha ve vasıflı çelik tesislerindeki grevi sıcak haddehanelere kadar genişletti.

Grevin sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik üretimini kesintiye uğratması nedeniyle Güney Kore’deki çelik arzına ilişkin endişelerin arttığı bildirildi.

Öte yandan Hyundai Steel’in Suncheon’da bulunan tesisindeki işçiler greve katılmadı, ancak 16-24 Ekim tarihleri arasında soğuk haddelenmiş çelik üretim hattında planlı onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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