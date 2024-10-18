Hynamics ve ESB Galler’de ortaklaşa yeşil hidrojen tesisi inşa edecek

İngiltere merkezli enerji şirketi EDF’nin bağlı kuruluşu Hynamics, Galler’deki Barry limanında yeşil hidrojen tesisi inşa etmek amacıyla İrlanda’da devlete bağlı enerji şirketi ESB Group ile anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamada, gerekli finansmanın sağlanması amacıyla tarafların Barry hidrojen projesini yıl sonuna kadar resmiyete kavuşturacağı ifade edildi.

Söz konusu proje, Barry limanı yakınlarındaki sanayi faaliyetlerinin karbonsuzlaşması için yeşil hidrojen üreterek ve tedarik ederek sektörü destekleyecek.