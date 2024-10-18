 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hynamics...

Hynamics ve ESB Galler’de ortaklaşa yeşil hidrojen tesisi inşa edecek

Cuma, 18 Ekim 2024 14:43:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli enerji şirketi EDF’nin bağlı kuruluşu Hynamics, Galler’deki Barry limanında yeşil hidrojen tesisi inşa etmek amacıyla İrlanda’da devlete bağlı enerji şirketi ESB Group ile anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamada, gerekli finansmanın sağlanması amacıyla tarafların Barry hidrojen projesini yıl sonuna kadar resmiyete kavuşturacağı ifade edildi.

Söz konusu proje, Barry limanı yakınlarındaki sanayi faaliyetlerinin karbonsuzlaşması için yeşil hidrojen üreterek ve tedarik ederek sektörü destekleyecek.


Etiketler: İngiltere Avrupa Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere ikinci ücretsiz karbon tahsisatı dönemini SKDM ile uyumlu olması için 2027’ye erteledi

30 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

12 Eyl | Çelik Haberler

UK Steel yeşile geçiş nedeniyle elektrik fiyatlarının düşürülmesini istiyor

03 Eyl | Çelik Haberler

British Steel çelik tesislerini karbondan arındırmak için hükümet desteği istiyor

25 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde enerji altyapısı kuracak

22 May | Çelik Haberler

İngiltere SKDM için istişare sürecini başlattı

22 Mar | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Kuzey Denizi’ne açık deniz boru hattı tedarik edecek

19 Mar | Çelik Haberler

İngiltere ikinci ücretsiz karbon tahsisatı dönemini SKDM ile uyumlu olması için 2027’ye erteledi

30 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

12 Eyl | Çelik Haberler

UK Steel yeşile geçiş nedeniyle elektrik fiyatlarının düşürülmesini istiyor

03 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis