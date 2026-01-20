UK Steel, BP'nin karbon yakalama projesinde Çin çeliği kullanmasına tepki gösterdi

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, BP’nin Net Zero Teesside karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) projesi kapsamında kullanılacak yaklaşık 7.000 mt çelik için Çinli bir tedarikçiyle sözleşme imzaladığına ilişkin haberlerin ardından endişelerini dile getirdi. Birlik, söz konusu projenin büyük ölçüde vergi mükellefleri ve tüketiciler tarafından finanse edilmesine rağmen bu yönde bir karar alınmasını eleştirdi.

Net Zero Teesside, bölgede istihdamı, yatırımı ve uzun vadeli sanayi kapasitesini desteklemeyi amaçlayan önemli temiz enerji projeleri arasında yer alıyor. UK Steel’e göre BP’nin Çin’den çelik tedarikini tercih etmesi, kamu destekli projelerin İngiltere ekonomisi ve yerel tedarik zincirleri için azami katma değer sağlayıp sağlamadığı konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Sanayi politikasıyla uyum çağrısı

UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace, BP’nin Çin’den çelik tedarik etmeyi tercih etmesini “son derece hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek kamu fonlarıyla desteklenen büyük ölçekli projelerde böyle bir sonucun ortaya çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Birlik, İngiltere hükümetinin yerel sanayiyi destekleme, ulusal tedarik zincirlerini güçlendirme ve çeliği stratejik bir varlık olarak tanıma yönündeki taahhütlerini defalarca dile getirdiğine dikkat çekti. Bu çerçevede özellikle tüketiciler ve vergi mükellefleri tarafından finanse edilen fark sözleşmeleri gibi mekanizmalardan yararlanan projelerin, söz konusu politika hedeflerini tedarik programlarına yansıtması gerektiğini savundu.

Kamu fonları ve yerel tedarik zincirleri

UK Steel, kamu destekli altyapı projelerinde satın alma tercihlerinin istihdam, sanayi kapasitesi ve İngiltere çelik sektörünün uzun vadeli dayanıklılığı üzerinde doğrudan etkileri olduğunu vurguladı. Önde gelen girdilerin ülke dışından temin edilmesinin, yoğun rekabet baskısı altında bulunan ve aynı zamanda karbonsuzlaşma yatırımları yapması beklenen yerel çelik sektörünü zayıflatma riski taşıdığını ifade etti.

Daha net uygulama çerçevesi talebi

Birlik, kamu destekli projelerin çelik üretimine, istihdama ve sanayi kapasitesine katkı sağlaması için daha güçlü mekanizmalar oluşturulması çağrısında bulundu. Ayrıca gelecekteki projelerin ulusal sanayi ve tedarik zinciri hedefleriyle daha uyumlu olması için hükümet ve proje geliştiricilerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.