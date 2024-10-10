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Hoa Phat’ın geliri üçüncü çeyrekte %19 yükseldi

Perşembe, 10 Ekim 2024 11:32:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 28,77 trilyon VND (yaklaşık 1,37 milyar $) değerinde gelire kıyasla %19 artışla 34 trilyon VND gelir kaydetti. Şirketin ilk dokuz aydaki geliri ise yıllık %23 artışla 105 trilyon VND oldu ve dolar bazında 4 milyar $’ın üzerinde yer aldı.

Üretici üçüncü çeyrekte hem yerel hem de küresel çelik piyasalarında karşı karşıya kalınan zorluklar nedeniyle %7 daha az inşaat çeliği, sıcak rulo sac ve kütük satışı gerçekleştirdi.

Aynı çeyrekte şirketin inşaat çeliği üretimi önceki çeyreğe kıyasla %14 düşüşle 1,1 milyon mt olurken şirket Vietnam’daki toplam inşaat çeliği üretiminin %38’ini oluşturarak piyasa liderliğini korudu. Aynı çeyrekte şirketin sıcak rulo sac üretimi 738.000 mt seviyesinde yatay seyretti.

Hoa Phat Group yılın ilk dokuz ayında yıllık %34 artışla 6,4 milyon mt ham çelik üretti. Şirketin çelik boru ve galvanizli çelik haricindeki satışları yıllık %32 artışla 6,1 milyon mt’a ulaşırken bunun 3,3 milyon mt ile %29 artış ile inşaat çeliği satışları oluşturdu. Sıcak rulo sac ve kütük satışları ise sırasıyla 2,29 milyon mt ve 505.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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