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Hoa Phat 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde yıllık gelir hedefinin %82'sine ulaştı, kâr hedefini aştı

Pazartesi, 02 Kasım 2026 11:10:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı, kârlılığında yıllık bazda önemli artışlar kaydettiğini bildirdi.

Üçüncü çeyrekte şirketin geliri yıllık %70 artışla 62,67 trilyon VND (2,43 milyar $) olurken, net kârı %106 artışla 8,27 trilyon VND (320,5 milyon $) seviyesine yükseldi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise şirketin geliri yıllık %54 artışla 171,54 trilyon VND (6,65 milyar $) olurken, net kârı %104 artışla 23,75 trilyon VND (920,6 milyon $) seviyesine çıktı.

Böylece Hoa Phat, 210 trilyon VND (8,14 milyar $) seviyesindeki yıllık gelir hedefinin %82'sine ulaşırken, 22 trilyon VND (852,7 milyon $) seviyesindeki yıllık net kâr hedefini %8 aştı. Dokuz aylık dönemde çelik segmenti, grubun cirosunun %97'sini ve kârının %77'sini oluşturdu.

Hoa Phat, mevcut yıllık çelik üretim kapasitesinin ağırlıklı olarak sıcak rulo sac ve yüksek kaliteli çelik ürünlerinden oluşmak üzere 16 milyon mt seviyesinde olduğunu belirtti. Şirketin yıllık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak Dung Quat Ray ve Özel Çelik Tesisi'nin inşaatında tamamlanma oranı %80'i aştı. Tesisin, Vietnam'daki büyük altyapı projelerini hedefleyerek 2027 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya demir yolu rayı tedarik etmeye başlaması bekleniyor.

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Hoa Phat Group 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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