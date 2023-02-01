CSC’nin faaliyet geliri 2022’de %4 düştü

Çarşamba, 01 Şubat 2023 14:18:09 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) geçtiğimiz yılın Aralık ayında karbon çelik satışlarının 611.590 mt seviyesinde yer alırken, 2022 yılında ise, şirketin karbon çelik satışları 8,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %3,2 düşüşle 30,97 milyar NTD (1,03 milyar $) olurken, faaliyet zararı Kasım ayında kaydedilen 2,23 milyar NTD zarara kıyasla 2,88 milyar NTD (96,39 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %4 düşüşle 449,56 milyar NTD (15,03 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçtiğimiz yıl kaydedilen 79,76 milyar NTD kâra kıyasla 18,26 milyar NTD (610,83 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.