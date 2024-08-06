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Hoa Phat’ın satış geliri ve net kârı ikinci çeyrekte yükseldi

Salı, 06 Ağustos 2024 11:39:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirket önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,45 trilyon VND net kâra kıyasla 3,32 trilyon VND (131,89 milyon $) net kâr elde ederken, satış gelirleri yıllık %34 artışla 39,94 trilyon VND (1,59 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında Hoa Phat’ın satış geliri 71,03 trilyon VND (2,82 milyar $) olurken, şirket 6,19 milyar VND (245,5 milyon $) seviyesindeki net kâr kaydetti.

Hoa Phat’ın inşaat çeliği üretimi bahsi geçen çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %33 artışla 1,27 milyon mt seviyesinde yer alırken sıcak rulo sac tüketimi %10 düşüşle 805.000 mt’dan 724.000 mt’a geriledi. Bununla birlikte Vietnam piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Mart ayından ikinci çeyreğin sonuna kadar düşüş kaydetti. Öte yandan sıcak rulo sac üretimi de iç ve dış piyasalarda tüketimin önüne geçen zorluklar nedeniyle çeyreklik bazda %10 düşüş yaşadı. Bu faktörler, inşaat çeliği tüketiminin sıcak rulo sac gelirindeki düşüşü dengeleyerek Hoa Phat’ın bu çeyrekteki büyümesinde başrol oynamasını sağladı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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