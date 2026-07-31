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Hoa Phat 2026'nın ilk yarısında yıllık kâr hedefinin %70'ine ulaştı

Cuma, 31 Temmuz 2026 14:11:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin geliri yıllık %53 artışla 55,55 trilyon VND (2,11 milyar $) olurken, net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 6,42 trilyon VND (244,51 milyon $) seviyesine ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında ise şirketin geliri yıllık bazda %47 artışla 108,87 trilyon VND (4,14 milyar $), net kârı ise %103 artışla 15,48 trilyon VND (588,87 milyon $) olarak gerçekleşti.

Hoa Phat, 2026 yılı için 210 trilyon VND gelir ve 22 trilyon VND net kâr hedefi belirlemişti. Haziran ayı sonu itibarıyla şirket, yıllık gelir hedefinin %52'sine, net kâr hedefinin ise %70'ine ulaşmış durumda. Şirketin çelik segmenti, konsolide gelirin %93'ünü ve toplam net kârın %68'ini oluşturarak faaliyet sonuçlarına en büyük katkıyı sağlamaya devam etti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Hoa Phat Group 

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