Hoa Phat 2026'nın ilk yarısında yıllık kâr hedefinin %70'ine ulaştı

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin geliri yıllık %53 artışla 55,55 trilyon VND (2,11 milyar $) olurken, net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 6,42 trilyon VND (244,51 milyon $) seviyesine ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında ise şirketin geliri yıllık bazda %47 artışla 108,87 trilyon VND (4,14 milyar $), net kârı ise %103 artışla 15,48 trilyon VND (588,87 milyon $) olarak gerçekleşti.

Hoa Phat, 2026 yılı için 210 trilyon VND gelir ve 22 trilyon VND net kâr hedefi belirlemişti. Haziran ayı sonu itibarıyla şirket, yıllık gelir hedefinin %52'sine, net kâr hedefinin ise %70'ine ulaşmış durumda. Şirketin çelik segmenti, konsolide gelirin %93'ünü ve toplam net kârın %68'ini oluşturarak faaliyet sonuçlarına en büyük katkıyı sağlamaya devam etti.