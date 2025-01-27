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Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri 2024’te arttı

Pazartesi, 27 Ocak 2025 12:19:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrekte yıllık %5 düşüşle 2,81 trilyon VND (112,04 milyon $) net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %1 artışla 35,92 trilyon VND (1,43 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %17 artışla 420,56 trilyon VND (16,76 milyar $) olurken, şirket yıllık %77 artışla 12,02 trilyon VND (479,26 milyon $) seviyesindeki net kâr ile yıllık hedefini %20 aştı.

Söz konusu yılda şirket yıllık %30 artışla 8,7 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin sıcak rulo sac, inşaat demiri, yüksek kaliteli çelik ve kütük satışları yıllık %20 artışla 8,1 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirketin Hoa Phat Dung Quat 2 demir ve çelik kompleksi projesi planlandığı gibi devam ediyor. Projenin birinci aşamasının 2025 yılında devreye alınması, ikinci aşamasının ise 2025 sonu ve 2026 başında tamamlanması bekleniyor. Otomotiv, demir yolu ve gemi inşa sektörlerine yönelik sıcak rulo sac, yüksek kaliteli çelik ve vasıflı çelik projede üretilecek başlıca ürünler arasında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Kütük İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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