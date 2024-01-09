Hoa Phat’ın satışları 2023 yılında %7 düştü

Salı, 09 Ocak 2024 17:36:24 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4 artışla 648.000 mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %7 artışla 760.000 mt seviyesine yükseldi. Aralık ayında şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %13 artışla 462.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Hoa Phat, kamu sektörü ve kamu yatırımı projeleri de dahil olmak üzere iç piyasanın uzun bir sessizliğin ardından olumlu sinyaller vermeye başladığını belirtti. Hoa Phat’ın sattığı inşaat çeliği, aralarında Long Thanh Uluslararası Havalimanı, Dien Bien Havalimanı genişletilmesi, Tan Son Nhat Havalimanı yenilenmesi ve Kuzey-Güney Otoyol Hattı gibi projelerde kullanıldı.

Hoa Phat Group Kasım ayında dış piyasalara 113.000 mt inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışı yaptı. Bununla birlikte Kasım ayında yapılan 103.000 mt sıcak rulo sac ihracatı şirketin toplam sıcak rulo sac satışlarının neredeyse %40’ını meydana getirirken boru ve galvanizli sac satışları sırasıyla 68.000 mt ve 24.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ülkenin ihracat yaptığı dış piyasalar Kanada, Güney Kore, Japonya, Singapur, Avustralya ve Sri Lanka gibi 30 ülke ve bölgeyi içeriyor.

Hoa Phat 2023 yılında yıllık %10 düşüşle 6,7 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere satışları yıllık %7 düşüşle 6,72 milyon mt oldu. Yılın tamamında şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %11 düşüşle 3,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Sıcak rulo sac ve çelik boru satışları ise sırasıyla yıllık %6 ve %9 artışla 2,8 milyon mt ve 685.000 mt seviyelerinde kaydedilirken galvanizli sac satışları 329.000 mt seviyesinde yatay seyretti.

Şirket, yıllık 8,5 milyon mt ham çelik üretimiyle Vietnam ve Güneydoğu Asya’nın en büyük ham çelik üreticisi.