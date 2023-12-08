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Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Kasım ayında tüketimin artmasıyla yükseldi

Cuma, 08 Aralık 2023 13:40:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz aya kıyasla %0,6 artışla 623.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %12 artışla 709.000 mt seviyesine yükseldi. Kasım ayında Vietnam’da inşaat sezonunun başlamasıyla ülkenin üç bölgesinde de tüketimin artması sayesinde şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %20,9 artışla 410.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları önceki aya kıyasla neredeyse yatay seyrederek 270.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda şirketin galvanizli çelik ve boru satışları sırasıyla aylık %44 ve %34 artışla 37.000 mt ve 73.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Hoa Phat yıllık %14 düşüşle 6 milyon mt’un üzerinde ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere satışları yıllık %10 düşüşle 5,96 milyon mt oldu. Yılın ilk 11 ayında şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %15 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde şirketin sıcak rulo sac, çelik boru ve galvanizli sac satışları sırasıyla yıllık %2 artış, %11 düşüş ve %2 artışla sırasıyla 2,5 milyon mt, 616.000 mt ve 304.000 mt oldu.

Hoa Phat, Quang Ngai bölgesinde yıllık 5,6 milyon mt sıcak rulo üretim kapasitesine sahip Hoa Phat Dung Quat 2 Entegre Çelik Tesisi projesine devam ediyor. Projenin 2025’in başında tamamlanmasıyla birlikte şirketin yıllık ham çelik üretim kapasitesinin 14 milyon mt'un üzerine çıkıp dünyanın en büyük 30 çelik şirketi arasına girmesi bekleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Ham Çelik Kütük Sıcak Rulo Sac Uzun Ürünler Yarı Mamul Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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