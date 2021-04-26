Hoa Phat’ın net kârı birinci çeyrekte üç kat arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 11:57:58 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrekte, şirket 7 trilyon VND (304,24 milyon $) net kâr kaydederek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlarken, satış gelirlerinin yıllık %60 artışla 31 trilyon VND (1,35 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satışları, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla sırasıyla %17, %27 ve %75 artışla 855.000 mt inşaat çeliği, 386.000 mt kütük ve 665.000 mt sıcak sac dahil olmak üzere 2,16 milyon mt’un üzerinde yer aldı. Şirketin çelik boru ve galvanizli sac satışları da söz konusu dönemde keskin bir artış gösterdi.

2020 yılında, Hoa Phat yıllık %78 artışla 13,5 trilyon VND (587,57 milyon $) net kâr kaydederek 2010 yılına kıyasla kârını yaklaşık 10’a katladı. Geçtiğimiz yıl, şirketin satış gelirleri 2019 yılına kıyasla %41 artışla 91 trilyon VND (3,96 milyar $) oldu.

Öte yandan, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 920.000 mt çelik boru, 300.000 mt galvanizli çelik ve 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.

Şirket ayrıca, Nguyen Viet Thang’ın, Tran Tuan Duong’un yerine önümüzdeki beş yıl için Hoa Phat’ın CEO’su olarak atandığını açıkladı. Nguyen Viet Thang’ın atanması, işletme modelini yeniden yapılandırma, yönetici sorumluluğunu devretme ve Hoa Phat Group’un yeni nesil liderlerini eğitme stratejisinin bir parçası.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Hoa Phat Vietnam’da bir konteyner fabrikası kuracak.