Hoa Phat ilk dokuz ayda 2025 yılı gelir ve kâr hedeflerinin %50’sinden fazlasını gerçekleştirdi

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2025 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde üretici, yıllık bazda %7 artışla 36,79 trilyon VND (1,39 milyar $) gelir ve yıllık %33 artışla 4,01 trilyon VND (152,42 milyon $) net kâr elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin geliri yıllık %5 artışla 111,03 trilyon VND (4,22 milyar $), net kârı ise yıllık %26 artışla 11,62 trilyon VND (441,66 milyon $) oldu.

2025 yılı için Hoa Phat, 170 trilyon VND net gelir ve 15 trilyon VND net kâr hedefliyor. Bu hedeflerin sırasıyla %65’i ve %78’i ilk dokuz ay itibarıyla tamamlanmış görünüyor. Çelik segmenti ve ilgili ürünler toplam gelirin %93'ünü ve net kârın %83'ünü oluşturuyor.