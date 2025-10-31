 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat ilk dokuz ayda 2025 yılı gelir ve kâr hedeflerinin %50’sinden fazlasını gerçekleştirdi

Cuma, 31 Ekim 2025 12:28:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2025 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde üretici, yıllık bazda %7 artışla 36,79 trilyon VND (1,39 milyar $) gelir ve yıllık %33 artışla 4,01 trilyon VND (152,42 milyon $) net kâr elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin geliri yıllık %5 artışla 111,03 trilyon VND (4,22 milyar $), net kârı ise yıllık %26 artışla 11,62 trilyon VND (441,66 milyon $) oldu. 

2025 yılı için Hoa Phat, 170 trilyon VND net gelir ve 15 trilyon VND net kâr hedefliyor. Bu hedeflerin sırasıyla %65’i ve %78’i ilk dokuz ay itibarıyla tamamlanmış görünüyor. Çelik segmenti ve ilgili ürünler toplam gelirin %93'ünü ve net kârın %83'ünü oluşturuyor. 


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri 2024’te arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın geliri üçüncü çeyrekte %19 yükseldi

10 Eki | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış geliri ve net kârı ikinci çeyrekte yükseldi

06 Ağu | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte yükseldi

17 Nis | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış geliri 2023 yılında düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış geliri ve net kârı ikinci çeyrekte düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte düştü

28 Nis | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2022’de %4 düştü

01 Şub | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış gelirleri 2022’de düştü

19 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis