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Hoa Phat’ın satış geliri 2023 yılında düştü

Salı, 23 Ocak 2024 12:14:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve 2023 yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrekte yıllık %249 ve önceki çeyreğe kıyasla %48 artışla 2,97 trilyon VND (120,2 milyon $) net kâr elde ederken, satış gelirleri yıllık %33 artışla 34,9 trilyon VND (1,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının tamamında Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %16 düşüşle 120,35 trilyon VND (4,9 milyar $) olurken, şirket 6,8 trilyon VND (275,2 milyon $) seviyesindeki net kâr ile yıllık hedefinin %85’ine ulaştı.

Hoa Phat yıllık 14 milyon mt ham çelik kapasiteli Hoa Phat Dung Quat 2 demir ve çelik kompleksi projesine odaklanıyor. Projenin %45’i tamamlanmış durumda.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar 

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