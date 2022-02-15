Hoa Phat’ın inşaat çeliği üretimi Ocak ayında ikiye katlandı

Salı, 15 Şubat 2022 12:01:07 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Ocak ayında yıllık %5 artışla 707.000 mt çelik ürettiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin inşaat çeliği üretimi 2021 yılının Ocak ayına kıyasla iki kat artışla 382.000 mt seviyesinde yer alırken, şirket 228.000 mt sıcak sac üretti. Şirketin Ocak ayındaki çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak sac dahil olmak üzere 631.000 mt seviyesine ulaştı.

Hoa Phat’ın ürettiği yüksek kaliteli inşaat çeliği, uluslararası pazarlardan büyük siparişler almaya devam ediyor. Şirketin Ocak ayındaki inşaat çeliği ihracat hacmi, 2021 yılının aynı ayına göre üç kat artışla 116.000 mt seviyesine ulaştı. Singapur, Hong Kong, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Kamboçya şirketin başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor.

Şirket, yerel tüketicilerin aylık 300.000 mt’dan fazla sıcak sac talebi olduğunu, ancak bu talebin ancak 250.000 mt’unu karşılayabildiğini belirtti. Hoa Phat ayrıca ABD, Kanada, Meksika, İtalya, Almanya, Güney Kore ve Endonezya’dan da sipariş alıyor.

Hoa Phat 5 milyon mt inşaat çeliği ve 3 milyon mt sıcak sac dahil olmak üzere yıllık 8 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hoa Phat Group ayrıca yıllık 5,6 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip Hoa Phat Dung Quat 2 Entegre Çelik Kompleksi projesini yürütüyor. Kompleks 2025 yılında devreye alındığında şirketin yıllık çelik üretim kapasitesi 8,6 milyon mt sıcak sac dahil olmak üzere yaklaşık 14 milyon mt’a ulaşacak.

Şirket önümüzdeki aylarda hem iç hem de dış pazarlardan gelen çelik talebinin yüksek olmasını bekliyor.