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Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mayıs’ta aylık %32 arttı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 15:32:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Mayıs ayında yıllık %16 artışla 780.000 mt ham çelik üretimi yaptığını, inşaat çeliği, sıcak sac ve kütük dahil çelik mamul satışlarının ise yıllık %10 artarak 660.000 mt’a ulaştığını açıkladı.

Mayıs ayında şirketin inşaat çeliği satışları aylık %32 ve yıllık %21 artışla 393.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin söz konusu ayda inşaat çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla iki kat artarak 167.000 mt oldu. Mayıs ayında Hoa Phat’ın iç ve dış pazarlara kütük satışları 63.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hoa Phat’ın sıcak sac satışları yıllık %10 düşüşle 200.000 mt olurken, çelik boru satışları yıllık %20 düşüşle 51.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde şirket yıllık %10 artışla 3,6 milyon mt ham çelik üretirken, inşaat çeliği, sıcak sac ve kütük dahil çelik mamul satışları yıllık %5 artışla 3,4 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları yıllık %26 artışla 2 milyon mt oldu. Yılın ilk beş ayında şirketin sıcak sac satışları 1,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, çelik boru satışları 300.000 mt ve kaplamalı çelik satışları 152.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Kaplamalı Kütük İnşaat Demiri Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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