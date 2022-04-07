Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mart ayında rekor seviyeye ulaştı

Perşembe, 07 Nisan 2022 10:53:44 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yıl Mart ayında yıllık %9 artışla 762.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu ayda şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %7 artışla 511.000 mt olarak kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Mart ayında Hoa Phat’ın kütük satışları 25.000 mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bu yıl Mart ayında aylık %24 artışla 296.000 mt sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Mart ayında Hoa Phat’ın çelik boru ve galvanizli çelik satışları sırasıyla 78.000 mt ve 36.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde şirket yıllık %8 artışla 2,16 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde Hoa Phat’ın inşaat çeliği, kütük ve sıcak sac satışları 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla %12 artışla 2,17 milyon mt seviyesine ulaştı. Özellikle şirketin inşaat çeliği satışları 1,34 milyon mt, sıcak sac satışları ise 763.000 mt seviyelerinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde Hoa Phat’ın çelik boru satışları yıllık %16 artışla 207.000 mt ve galvanizli çelik satışları yıllık %43 artışla 105.000 mt seviyelerinde kaydedildi.