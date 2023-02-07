﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hoa Phat’ın çelik üretim ve satışları Ocak ayında tatil sebebiyle düştü

Salı, 07 Şubat 2023 16:46:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Grorup, Ocak ayında inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil mamul satışlarının yıllık %30 düşüşle 402.000 mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. İnşaat demiri satışları aynı dönemde %20 düşüşle 304.00 mt olurken, sıcak rulo sac satışları 86.000 mt olarak kaydedildi. Bunun 4.600 mt’u Tayland’a ihraç edildi. Hoa Phat ayrıca Vietnam’daki diğer çelik üreticilerine de yaklaşık 13.000 mt kütük satışı yaptı.

Ocak ayında üreticinin ham çelik üretimi yıllık %42 düşüşle 392.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirket, söz konusu ayda, Çin Yeni Yılı sebebiyle talep az olduğu için hem üretim hem de satışlarda düşüş görüldüğünü belirtti.

Hoa Phat’ın Ocak ayı çelik ihracatı 46.000 mt olurken, ABD, Kanada, Meksika, Porto Riko, Avustralya, Malezya, Hong Kong ve Kamboçya gibi ülkelere satış yapıldı.

Ayrıca şirketin boru satışları yıllık %6 artışla 53.000 mt’un üzerine çıkarken, galvanizli çelik satışları ise 21.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri sıcak rulo sac Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat’ın çelik satışları piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle 2022’de %7 düşüş gösterdi

06 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

01 Kas | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

12 Eki | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Ağustos döneminde arttı, çelik tüketiminin iyileşmesi bekleniyor

13 Eyl | Çelik Haberler

Asya’da inşaat demiri teklifleri hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı yükseldi

03 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnam hurda piyasası tatil sonrasında canlandı

03 Şub | Hurda ve Hammadde

Hoa Phat yerel sıcak rulo sac fiyatlarını yükseltti, ithalat segmentinde görünüm belirsiz

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

CSC’nin faaliyet geliri 2022’de %4 düştü

01 Şub | Çelik Haberler

ASEAN’lı üreticilerin kütük teklifleri tatil öncesine kıyasla değişmedi

31 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük