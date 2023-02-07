Hoa Phat’ın çelik üretim ve satışları Ocak ayında tatil sebebiyle düştü

Salı, 07 Şubat 2023 16:46:25 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Grorup, Ocak ayında inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil mamul satışlarının yıllık %30 düşüşle 402.000 mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. İnşaat demiri satışları aynı dönemde %20 düşüşle 304.00 mt olurken, sıcak rulo sac satışları 86.000 mt olarak kaydedildi. Bunun 4.600 mt’u Tayland’a ihraç edildi. Hoa Phat ayrıca Vietnam’daki diğer çelik üreticilerine de yaklaşık 13.000 mt kütük satışı yaptı.

Ocak ayında üreticinin ham çelik üretimi yıllık %42 düşüşle 392.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirket, söz konusu ayda, Çin Yeni Yılı sebebiyle talep az olduğu için hem üretim hem de satışlarda düşüş görüldüğünü belirtti.

Hoa Phat’ın Ocak ayı çelik ihracatı 46.000 mt olurken, ABD, Kanada, Meksika, Porto Riko, Avustralya, Malezya, Hong Kong ve Kamboçya gibi ülkelere satış yapıldı.

Ayrıca şirketin boru satışları yıllık %6 artışla 53.000 mt’un üzerine çıkarken, galvanizli çelik satışları ise 21.000 mt seviyesinde yer aldı.