Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

Çarşamba, 12 Ekim 2022 10:15:13 (GMT+3) | İstanbul

Sadece Eylül ayında Hoa Phat’ın kütük, inşaat demiri ve sıcak rulo sac satışı 555.000 mt oldu. Şirketin inşaat demiri satışları yıllık %3 düşerek 318.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları yıllık bazda %29 artışla 228.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında görülen fırtına ve şiddetli hava koşulları inşaat faaliyetlerini etkiledi. Söz konusu ayda üreticinin boru satışları yıllık %94 artışla 76.000 mt, galvanizli sac satışları ise iki katına çıktı.