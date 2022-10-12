Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yatay seyrederek 6 milyon mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Şirketin inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil çelik mamul satışları ise yıllık %3 artışla 5,7 mt milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda inşaat demiri satışları yıllık bazda %24 artışla 3,4 milyon mt olurken, şirketin inşaat demiri ihracatı 1 milyon mt’u aştı. Hoa Phat’ın sıcak rulo sac satışları ise yıllık %5 artışla 2 milyon mt’un üzerine yükseldi. Şirket söz konusu dönemde 577.000 mt çelik boru ve 249.000 mt galvanizli sac satışı gerçekleştirdi.
Sadece Eylül ayında Hoa Phat’ın kütük, inşaat demiri ve sıcak rulo sac satışı 555.000 mt oldu. Şirketin inşaat demiri satışları yıllık %3 düşerek 318.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları yıllık bazda %29 artışla 228.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Eylül ayında görülen fırtına ve şiddetli hava koşulları inşaat faaliyetlerini etkiledi. Söz konusu ayda üreticinin boru satışları yıllık %94 artışla 76.000 mt, galvanizli sac satışları ise iki katına çıktı.