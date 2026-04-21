Hoa Phat yeni çelik boru tesisini devreye alarak kapasitesini 1,2 milyon mt’a çıkardı

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, Vietnam’ın güneyindeki varlığını genişletmek ve ihracat kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Tay Ninh’de yeni bir çelik boru üretim tesisini devreye aldığını açıkladı. Söz konusu yatırımın şirketin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırırken, yerel çelik boru pazarındaki lider konumunu da pekiştirdiği ifade edildi.

Yeni tesisle 400.000 mt kapasite artışı

Şirketin açıklamasına göre 18 Nisan’da gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyete geçen Long An tesisinin yıllık üretim kapasitesi 400.000 mt seviyesinde bulunuyor. Bu yeni tesisle birlikte şirketin toplam çelik boru üretim kapasitesi 1,2 milyon mt’a yükseldi. Genişleme sonrası Hoa Phat’ın Vietnam çelik boru pazarındaki payı yaklaşık %35 seviyesinde bulunmaya devam ediyor.

Güneş enerjisi yatırımıyla sürdürülebilirlik odağı

Yaklaşık 15 hektarlık bir alan üzerine kurulan tesis için toplam yatırım tutarının 2 trilyon VND (97,04 milyon $) seviyesini aştığı bildirildi. Tesiste G7 ülkelerinden temin edilen tamamen senkronize ve modern üretim hatları kullanılıyor.

Bununla birlikte tesiste Vietnam’ın yeşil kalkınma politikaları doğrultusunda sürdürülebilirlik unsurları da entegre edildi. Bu kapsamda tesis bünyesinde 10 MW kapasiteli çatı üstü güneş enerjisi sistemi kuruldu. Söz konusu sistem sayesinde fabrikanın elektrik ihtiyacının %50’den fazlası şirketin iç kaynakları ile karşılanabilecek.