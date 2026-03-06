 |  Giriş 
Vietnamlı Hoa Phat, Long An çelik boru tesisini devreye aldı

Cuma, 06 Mart 2026 14:17:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, ekipman modernizasyonunun tamamlanmasının ardından Hoa Phat Long An çelik boru tesisinin resmi olarak üretime başladığını açıkladı. Söz konusu yatırım, şirketin hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında üretim kapasitesini ve pazar erişimini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Toplam 2,6 trilyon VND (99,1 milyon $) yatırım yapılan tesisin yıllık üretim kapasitesi 410.000 mt olarak planlandı. Proje iki aşamada hayata geçirildi ve ilk fazı geçtiğimiz yılın Aralık ayında tamamlandı. Ho Chi Minh City ile Mekong deltasını bağlayan önemli bir lojistik merkezi olan Long An eyaletinde yer alan tesisin yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Altyapı projelerine yönelik geniş ürün yelpazesi

Tesiste sivil, endüstriyel ve altyapı inşaatlarında kullanılan geniş bir çelik boru ürün portföyü üretilecek. Bunlar arasında:

Üretim hatlarının modern ithal teknolojilerle donatılmasıyla tesisin hem ürün kalitesini hem de üretim verimliliğini artırması hedefleniyor.

Büyük altyapı projelerine tedarik

Long An tesisinde üretilen çelik borular hâlihazırda Vietnam’daki bazı büyük altyapı projelerinde kullanılmaya başlandı. Bunlar arasında Long Thanh Uluslararası Havalimanı, Tan Son Nhat Terminal T3 ve Phu Quoc Havalimanı genişleme projeleri yer alıyor.

Tesis tam kapasiteye ulaştığında Hoa Phat’ın toplam çelik boru üretimi yıllık yaklaşık 1,2 milyon mt seviyesine çıkacak. Böylece şirket, Vietnam çelik boru pazarındaki %31,2’lik payıyla lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin aynı zamanda Vietnam’ın güneyindeki hızla büyüyen pazara daha etkin hizmet verilmesini ve bölgesel ihracat fırsatlarının artırılmasını desteklemesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım Hoa Phat Group 

