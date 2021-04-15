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Hoa Phat, Vietnam’daki en büyük çelik üreticisi oldu

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:41:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyon mt ham çelik üreterek ülkenin en büyük çelik üreticisi olduğunu açıkladı.

Yalnızca Mart ayında, şirket yıllık %56 artışla 700.000 mt ham çelik üreterek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık üretime ulaştığını açıkladı. Hoa Phat, inşaat çeliği ve boru üretiminde sırasıyla %33,8 ve %30,19 oranlarındaki pazar paylarıyla Vietnam'daki lider konumunu korudu. Hoa Phat çelik sac üretimindeki %6’lık pazar payıyla Vietnam’daki ilk 5 üretici arasında yer alıyor.

2020 yılında, Hoa Phat’ın ham çelik üretimi, 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve 3 milyon mt sıcak sac dahil olmak üzere 8 milyon mt’un üzerine çıktı. Hoa Phat Dung Quat 2 projesi faaliyete geçtiğinde, Hoa Phat’ın ham çelik üretiminin yılda 14 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  ham çelik  Vietnam  boru  borular  yassı ürünler  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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