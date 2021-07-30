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Hoa Phat’ın satış geliri ilk yarıda arttı

Cuma, 30 Temmuz 2021 11:14:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrekte, şirket 9,74 trilyon VND (424,51 milyon $) net kâr kaydederken, satış gelirlerinin 35,40 trilyon VND (1,54 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Yılın ilk yarısında Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %67 artışla 66,90 trilyon VND (2,92 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında, şirket yıllık %55 artışla dört milyon mt’dan fazla ham çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %60 artışla yaklaşık 4,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk yarısında Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları yıllık %22 artışla 1,8 milyon mt seviyesine ulaştı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Hoa Phat 1,3 milyon mt sıcak sac ve 375.000 mt boru üretirken, şirketin galvanizli çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,8 kat artışla yaklaşık 160.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, şirket, Hoa Phat Dung Quat 2 Steel Complex projesini 2022 yılının başında devreye almak için yasal prosedürleri tamamlayacak.


Etiketler: boru  yassı ürünler  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  uzun ürünler  borular  galvanizli  Vietnam  ham çelik  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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