Hoa Phat’ın sıcak sac satışları Nisan ayında %20 arttı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 15:20:22 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat, Nisan ayında yıllık bazda hafif bir artışla 737.000 mt ham çelik üretimi yaptığını, inşaat çeliği, sıcak sac ve kütük dahil çelik mamul satışlarının ise 600.000 mt’a yaklaştığını söyledi. Şirketin sıcak sac üretimi yıllık %20 artışla 256.000 mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları, tüccarların elinde önceki aydan kalma stoklar bulunduğu için yıllık %30 düşüşle 330.000 mt’a geriledi. Ancak inşaat çeliği ihracatı yıllık %28 artışla 93.000 mt oldu. Çelik boru satışları 44.000 mt, galvanizli çelik satışları ise 31.000 mt oldu. Galvanizli çelik satışları, ihracat sayesinde yıllık %60 arttı.

Ocak-Nisan döneminde Hoa Phat yıllık %7 artışla 2,9 milyon mt ham çelik üretti. Kütük, inşaat çeliği ve sıcak sac satışları toplamda 2,8 milyon mt’a ulaştı. İnşaat çeliği satışları yıllık %28 artışla 1,6 milyon mt, sıcak sac satışları ise yıllık %16 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Hoa Phat 250.000 mt çelik boru ve 136.000 mt kaplamalı sac satışı yaptı. Galvanizli çelik satışlarında yılın ilk dört ayında yıllık %47 artış kaydedildi.