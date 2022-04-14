Liberty Galati 2021’de rekor üretim seviyelerine ulaştı

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:55:03 (GMT+3) | İstanbul

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati, 2021 yılında 5 No’lu yüksek fırınının 2,1 milyon mt sıcak metal üreterek 1978’deki kuruluşundan bu yana rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Şirketin toplam sıvı çelik üretimi operasyonel ve idari verimliliklerin iyileştirilmesi sayesinde söz konusu yılda 2,35 milyon mt oldu. Şirket üretim seviyesini artırırken, kendini düşük karbonlu yeşil çelik üreticisine dönüştürüyor.

2021 yılında şirket yıllık neredeyse %20 artışla 1,62 milyon mt sıcak sac üreterek 2017 yılından bu yana kaydedilen rekor seviyeyi elde etti. Şirketin söz konusu yılda ham çelik üretimi 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Liberty Galati, Galva hattında geçtiğimiz yıl 222.000 mt üretim gerçekleştirerek 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim seviyesini elde ederken, şirketin organik kaplamalı hattı da yıllık %15 artışla 88.000 mt ile 2017 yılında hattın devreye alınmasından bu yana kaydedilen en iyi üretim seviyesine ulaştı.

Açıklamaya göre şirketin üretim performansındaki iyileştirmelerde 2019 yılından bu yana 5 No’lu yüksek fırının performansını artırmak ve maliyetlerini azaltmak için yapılan 13,5 milyon €’luk, sıcak şerit tesisinin daha iyi pazarlardan faydalanması için yapılan 5,5 milyon €’luk ve boru üretim birimindeki son teknoloji kaplamalı boru hattı için yapılan 6,3 milyon €’luk yatırım dahil olmak üzere yapılan operasyonel yatırımlar etkili oldu .

Liberty Galati’nin Genel Müdürü Prasanta Mishra, “Üretim seviyesini yılda 3 milyon mt’a çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yeşil çelik dönüşüm planlarımızı uyguladıktan sonra 4 milyon mt üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Liberty Galati’nin 2030 yılına kadar tesisi karbonsuz üretime geçirmeyi hedefleyen 1 milyar €’luk yeşil çelik dönüşüm planı, iki elektrik ark ocağı ile bir doğrudan indirgeme tesisi içerecek ve üretilen ton çelik başına karbon emisyonu %80’e kadar azaltılacak.