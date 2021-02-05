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Hoa Phat Ocak ayında rekor ham çelik üretimi gerçekleştirdi

Cuma, 05 Şubat 2021 17:02:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yıl Ocak ayında yıllık %67 artışla 670.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık üretime ulaştığını açıkladı.

Şirket Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex’teki 4 No’lu yüksek fırınını Ocak ayında yeniden devreye alarak hem çelik üretimini yılda 8 milyon mt’a çıkardığını belirtti. Şirket, yüksek fırının yeniden faaliyete geçmesiyle yerel pazara yönelik sıcak sac tedarikini artırmayı hedefliyor.

Söz konusu ayda Hoa Phat’ın inşaat çeliği üretimi yıllık %6 artışla 186.000 mt oldu, üretimin 37.000 mt’u ihraç edildi. Şirketin yerel pazara ve ihracat pazarlarına yaptığı kütük satışları yıllık %40 artışla yaklaşık 140.000 mt seviyesinde yer alırken, sıcak sac satışları yıllık %48 artışla 252.000 mt oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.


Etiketler: kütük  yarı ürünler  ham çelik  sıcak haddelenmiş  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  yassı ürünler  Vietnam  |  benzer haberler »


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